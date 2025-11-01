3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 31 de octubre 2025

WWE SMACKDOWN 31 DE OCTUBRE 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Survivor Series. El programa concluyó con una firma de contrato entre Cody Rhodes y Drew McIntyre, quienes disputarán este sábado un combate titular.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 31 DE OCTUBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Carmelo Hayes vs. Kit Wilson

No hay mucho que decir, Wilson pudo lucir un poco sus movimientos hasta que Carmelo logró el triunfo. Además, con la entrada que tuvo el primero, parece que Pretty Deadly no va más.

► 1– Alexa Bliss vs. Nia Jax

Nia Jax al mando es bastante aburrido y repetitivo. El regreso de Bliss fue incómodo, y parece que no se entendieron bien porque vimos algunas fallas de ejecución.El final también fue bastante flojo; en general, todo estuvo mal.

LO MEJOR

► 2– Drew McIntyre y Cody Rhodes

Si hay algo que Drew McIntyre sabe hacer bien es construir una rivalidad, donde incluso se añadió una estipulación adicional suprimiendo prácticamente la ventaja de campeón para Cody Rhodes. Ambos se verán las caras en Saturday Night’s Main Event y se espera, cuando menos, que el combate tenga un alto nivel de intensidad.

► 1 – Ilja Dragunov vs. Nathan Frazer

Un combate a gran nivel. Ver a Ilja como el luchador más grande y experimentado fue un buen cambio para él, tras pasar mucho tiempo siendo el «Underdog». Aunque el resultado no estuvo en duda, Frazer tuvo una muy buena actuación, y no quedó a deber absolutamente nada.