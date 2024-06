3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 31 de mayo 2024

WWE SMACKDOWN 31 DE MAYO 2024 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a WWE Clash at the Castle 2024. El programa concluyó con un segmento de AJ Styles, quien fingió su retiro solo para atacar a Cody Rhodes.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 31 DE MAYO 2024

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Apollo Crews vs. Andrade

La lucha tenía potencial, pero lametnablemente fue muy corto y no pudieron desarrollar mucho en el ring. Además, la historia central mayormente estaba en la invitación de Legado del Fantasma a Andrade.

► 1– Bayley y Naomi vs. Chelsea Green y Piper Niven

Lucha corta y el resultado fue el esperado. Sirvió para calentar la rivalidad entre Bayley y Piper Niven quienes seguramente se verán las caras en Clash at the Castle, aunque probablemente termine siendo una retadora de transición.

LO MEJOR

► 3– Tanga Loa y Tama Tonga vs. The Street Profits

Una lucha muy buena y mejor de lo que lucía en el papel. Ambos equipos demostraron sus habilidades en el ring y bien pudo darse durante un evento premium. Esta es una rivalidad con potencial.

► 2– El falso retiro

A lo Mark Henry, AJ Styles acudió al ring para hacer una reseña sobre su carrera y contemplando la posiblidad del retiro para convertirse en un padre a tiempo completo. Esto provocó que Cody Rhodes apareciera y mordiera el anzuelo, ya que tras una promo emotiva, Styles atacó a The American Nightmare para continuar su rivalidad.

► 1 – Paul Heyman y Kevin Owens

Un buen segmento entre dos maestros del micrófono. Ambos jugaron con el pasado y el presente de The Bloodline, y no deja de ser curioso el ver cómo Paul Heyman pedía la ayuda de uno de los antiguos adversarios de Roman Reigns, Kevin Owens. Habrá que ver cómo evoluciona esta historia, pero ciertamente la nueva versión de The Bloodline 2.0 seguirá dando de qué hablar.