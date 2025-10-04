3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 3 de octubre 2025

WWE SMACKDOWN 3 DE OCTUBRE 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Wrestlepalooza. El programa concluyó con una lucha por equipos entre Bronson Reed y Bron Breakker contra Cody Rhodes y Randy Orton, con victoria de los primeros.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 3 DE OCTUBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– División de parejas estancada

Parece que la WWE tiene miedo de incluir a los Street Profits en un evento premium, salvo en luchas de escaleras multi-equipo y similares. Los Wyatt Sicks también están un poco neutralizados por su pseudo-promo en video. Ya no tienen la amenaza ni siembran el terror que tenían en sus inicios.

► 1– Firma de contrato

La firma de contrato fue directo al grano y sin mayor cosa, a diferencias de otros segmentos. Sin embargo, esta fue demasiado corta y decepcionante, hasta el punto de que todo el proceso pareció bastante inútil.

LO MEJOR

► 3 – Sami Zayn vs. Aleister Black

Esto fue bastante impresionante para el público en vivo, sin que los cortes comerciales los interrumpieran. Ambos trabajaron muy bien juntos, lo cual no debería sorprender a nadie, aunque todos sabíamos lo que nos esperaba al final.

► 2– Cody Rhodes y Randy Orton vs. The Vision

El evento principal terminó siendo algo típico de un evento no televisado, en su mayor parte. Un poco exagerado, y los 15 minutos se hicieron un poco largos ​​al final. Sin embargo, que The Vision consiga una victoria sobre Randy y Cody es una decisión acertada en general. Además, a pesar de que muchos parecían especular con una posible división entre Randy y Cody, fue The Vision el que mostró signos de división con la decisión apresurada de Seth Rollins de ir a atacar a The American Nightmare.

► 1 – Rey Fenix y Je’Von Evans vs. Los Garza

Ambos equipos mostraron un gran atleticismo, y Evans claramente está conquistando al público con sus maniobras, lo cual es positivo. Fénix aparentemente salió perdiendo cuando Andrade se marchó, así que es bueno que finalmente lo hayan emparejado con la estrella de NXT, porque también ha mostrado grandes cosas. Los Garza lucieron bien pese a la derrota.