3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 3 de mayo 2024

WWE SMACKDOWN 3 DE MAYO 2024 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a WWE Backlash. El programa concluyó con un segmento entre Cody Rhodes y AJ Styles previo a su enfrentamiento en el evento premium.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 3 DE MAYO 2024

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 1– LA Knight vs. Angel Garza

Una lucha que fue corta y que no tuvo mayor trascendencia, ya que el resultado era bastante predecible. Parecía más de relleno, salvo por el anuncio tanto de LA Knight, como de Santos Escobar, para formar parte de King of the Ring.

LO MEJOR

► 3– Enfoque en Backlash

Como era de esperarse, este fue un programa bastante enfocado en el evento premium de este fin de semana, Backlash France, ya que se pudieron desarrollar las rivalidades que tendrán lugar allí, con el RKO Show, en el que participaron Randy Orton, Kevin Owens y The Bloodline, que eventualmente culminó en un caos. Además, el segmento final entre Cody Rhodes y AJ Styles finalmente llegó a los golpes, mientras que por el lado femenil también tuvo lo suyo (lo analizamos a continuación).

► 2– Bayley, Bianca Belair, Jade Cargill y Naomi vs. Tiffany Stratton, Dakota Kai, Kairi Sane y Asuka

Esta lucha sirvió como abrebocas de lo que la división femenil nos mostrará en Backlash France, ya que dos títulos se pondrán en juego aquí. Primero, Naomi, Bayley y Tiffany Stratton auentaron más sus tensiones de cara a la triple amenaza (e incluso las dos primeras fueron compañeras aquí), mientras que Bianca Belair y Jade Cargill trabajaron bien juntas y mostraron que son una seria amenaza para las Kabuki Warriors y su título en parejas. Con el evento premium en la mira, todas trabajaron bien durante el combate y la acción fue bastante buena.

► 1 – El público

El público se congregó en el LDLC Arena en Lyon, Francia, llenando el lugar, y apoyó a más no poder a las Superestrellas. El ruido fue estruendoso y prácticamente estuvieron activos toda la noche. Francia ha demostrado ser una buena sede y se espera algo similar en Backlash.