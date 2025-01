3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 3 de enero 2025

WWE SMACKDOWN 3 DE ENERO 2025 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Royal Rumble 2025. El programa concluyó con un combate de tercias entre The New Bloodline contra The Usos y Sami Zayn, con victoria de los primeros.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 3 DE ENERO 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Nia Jax vs. Naomi

Aunque tuvo algo de drama y el combate fue decente, esta rivalidad no dejó de ser algo repetitiva, con Tiffany Stratton salvando el día con su canje.

► 1– Michin vs. Piper Niven

Una lucha que no tuvo nada de extraordinario, aunque se valora el hecho de ver a Michin como la primera retadora de Chelsea Green por el Campeonato Femenil de los Estados Unidos.

LO MEJOR

► 3– Tiffany Stratton realizó el canje

Tras varios meses de suspenso, finalmete se dio el canje de Tiffany Stratton y ahora es la nueva Campeona WWE. Aunque el canje no se dio en un evento más grande, se valora el hecho de que lo hicieran en el primer SmackDon del año, y el primero con tres horas de duración.

► 2– Shinsuke Nakaura vs. Andrade

Aunque no duró mucho, fue un muy buen combate. Dinámico, rápido e interesante, que dejó bien parado a Andrade pese a llevarse la victoria. Shinsuke Nakamura inicia con buen pie este 2025, aunque no tiene mucho para celebrar tras el ataque sufrido gracias a LA Knight.

► 1 – Cody Rhodes y Drew McIntyre

Un buen segmento protagonizado por Cody Rhodes y Drew McIntyre, quienes tuvieron un momento impensado en el ring con buenas intervenciones de ambos, que de alguna manera sirvió para allanar el camino de McIntyre a la marca azul, a la vez que se dio otro paso en la rivalidad entre The American Nightmare y Kevin Owens.