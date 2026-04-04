3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 3 de abril 2026

WWE SMACKDOWN 3 DE ABRIL 2026.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo hacia WrestleMania 42. El programa concluyó con un combate entre Carmelo Hayes y Sami Zayn.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 3 DE ABRIL 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– Luchas flojas

Salvo el último combate, y los últimos 2 minutos de la lucha por el Campeonato de Parejas WWE, el resto de la acción en el ring fue bastante flojo, o decente a lo sumo. Para el talento involucrado, los combates deberían ser mejores.

► 2– Oportunidad desperdiciada

Se hizo lógica la revancha entre Carmelo Hayes y Sami Zayn antes de WrestleMania; sin embargo, cuando la gente pedía a Melo para WrestleMania, WWE dejó escapar una gran oportunidad aquí de insertarlo dentro de una triple amenaza, o bien dándole de vuelta el título y dejar el combate entre Sami y Trick sin necesidad del título (no lo necesitaba). Nada de eso sucedió.

► 1– Pat McAfee como sorpresa

Tal como estaba anunciado, Randy Orton abrió el programa, que tenía como objetivo presentar a un aliado misterioroso, pero la sorpresa fue mayúscula cuando Pat McAfee intervino. El comentarista le propinó un golpe bajo a Cody y comenzó a patearlo sin piedad. Luego, tomó el micrófono y se metió con el público y con Nick Aldis, antes de seguir atacando al Campeón Indisputable WWE. ¿El problema? Pocos lo consideran una figura importante que no añadía nada relevante a esta rivalidad, a la mayoría le cae mal y lo ven como un simple comentarista. La expectativa era alta, con muchos esperando nombres como Shane McMahon o Ted DiBiase Jr., por lo que su presencia cayó como un balde de agua fría.

LO MEJOR

► 2– Danhausen

Aunque no ha luchado, la presencia de Danhuausen en WWE ha sido un acierto, ya que se ha convertido en lo mejor de la programacion semanal aportándole su cuota de entretenimiento deportivo. Formó parte de la secuencia final del combate por el Campeoanto de Parejas WWE, y fue una secuencia verdaderamente entretenida. Será interesante verlo interactuar más con R-Truth.

► 1 – Carmelo Hayes vs. Sami Zayn

Ni de lejos es lo mejor que han hecho estos dos juntos, pero la actuación de Hayes vendiendo la lesión de su pierna fue bastante sólida para un tipo que aún tenía que recurrir a los ataque aéreos. Que Trick no se involucrara fue una buena decisión, y que Sami se mostrara más egoísta está bien, preparándolos a él y a Trick para el predecible doble cambio en WrestleMania. Hubo menos emocíon en el ring, pero más aporte para la historia.