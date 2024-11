3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 29 de noviembre 2024

WWE SMACKDOWN 29 DE NOVIEMBRE 2024 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Survivor Series 2024. El programa concluyó con un con un combate entre Jacob Fatu y Jey Uso, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 29 DE NOVIEMBRE 2024

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Programa pregrabado

Debido a las festividades de acción de gracias en los Estados Unidos, muchos ya conocían lo que iba a suceder en el programa, por lo que no se generó mayor expectativa de cara al mismo, y más bien el enfoque sigue siendo lo que pasará en Survivor Series.

► 1– Lash Legend vs. Michin vs. Piper Niven

Una lucha que, si bien no fue mala, no tuvo nada de extraordinario. Michin, a pesar de ser la ganadora, no luce como una de las favoritas a ganar el Campeonato Femenil de los Estados Unidos.

LO MEJOR

► 3– Shinsuke Nakamura vs. Andrade

Tal vez fue corta, pero ambos mostraron su calidad en el ring en un combate que fue muy bueno e intenso. Nakamura ha demostrado que va con todo contra LA Knight.

► 2– Cara a cara entre CM Punk y Roman Reigns

Un buen segmento protagonizado por Paul Heyman, Roman Reigns y CM Punk, en el que finalmente los dos últimos decidieron poner un alto a sus diferencias, con la finalidad de buscar la victoria en WarGames, y con Heyman haciendo una vez más un gran trabajo como moderador, y manteniendo el suspenso en torno al favor que Punk le debía.

► 1 – Jacob Fatu vs. Jey Uso

Un buen combate dentro del evento estelar, en el que los dos trabajaron bien sabiendo lo que estaba en juego: una ventaja para WarGames. Jacob Fatu sigue luciendo impresionante y se suma una importante victoria, mientras que el apoyo del público hacia Jey Uso sigue siendo impresionante.