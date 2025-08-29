3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 29 de agosto 2025

WWE SMACKDOWN 29 DE AGOSTO 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Clash in Paris. El programa concluyó con una lucha por el Campeonato de los Estados Unidos entre Solo Sikoa y Sami Zayn, con victoria de este último.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 29 DE AGOSTO 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Michin vs. Kiana James

Una «lucha» que solo sirvió para posicionar a Michin como retadora de Giulia. A propósito de la Campeona de los Estados Unidos, otro evento premium que se pierde y otro día más que no lucha.

► 1– Carmelo Hayes y The Miz no disputarán el título

El inesperado emparejamiento entre Carmelo Hayes y The Miz resultó siendo interesante y con potencial. Dicho esto, hubiera sido interesante explorar la posibilidad de que ambos queden como retadores número uno para ver hasta dónde podía progresar su historia, y el público parecía querer lo mismo. Sin embargo, lamentablemente el resultado no les favoreció y habrá que ver cómo continuará la historia entre ambos la próxima semana.

LO MEJOR

► 3– Alexa Bliss y Charlotte Flair vs. Piper Niven y Chelsea Green

Como era de esperarse, se dio esta lucha titular y, aunque era difícil el cambio titular, resultó siendo mejor de lo esperado. Sin embargo, esta división necesita un mayor impulso y no que esta rivalidad se siga reciclando.

► 2– John Cena

John Cena está disfrutando de sus últimas presentaciones como estrella de la WWE, y en esta ocasíon volvió a descargar contra Logan Paul previo a su combate de este domingo en Clash in Paris. Además, se dio el reencuentro entre el 17 veces campeón Mundial y el niño que se sintió aludido en Bélgica, disculpándose ante este último por «haber tenido un mal día». Buena forma de reivindicarse también.

► 1 – Solo Sikoa vs. Sami Zayn

