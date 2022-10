3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SmackDown 28 de octubre 2022

WWE SMACKDOWN 28 DE OCTUBRE 2022 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y seguimos rumbo a Crown Jewel. En el segmento estelar, Bray Wyatt dio otra misteriosa promo, que fue interrumpida por alguien que se hacía llamar «Uncle Howdy».

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 28 DE OCTUBRE 2022

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– Shinsuke Nakamura como compañero de Hit Row

Hit Row necesitaba a alguien popular para que les prestara un poco de popularidad, pero Nakamura fue demasiado para ellos. En vez de hacerles un favor, los hizo ver menos. La lucha terminó siendo Nakamura y otros dos contra Legado del Fantasma.

► 2– Karrion Kross vs. Madcap Moss

Los fans no estuvieron precisamente receptivos en este episodio, y esta lucha fue el acabose. Ver a dos grandulones golpeándose sin lógica gustaba hace 35 años. Un squash match contra un luchador local habría beneficiado más a Kross de cara a su lucha con Drew McIntyre.

► 1– El regreso de Emma

Emma regresó, el público no reaccionó, luchó mal y perdió ante Ronda Rousey. Éste debe ser uno de los peores regresos sorpresa de la historia, considerando que antes de irse tampoco era de las Superestrellas más destacadas.

LO MEJOR

► 3– Sami Zayn y Solo Sikoa vs. Ridge Holland y Butch

Fue la única buena lucha de la noche, pero no sólo por eso la ponemos aquí. Los cuatro luchadores, además de los Uso, dieron un gran espectáculo, y lograron que un público apático estuviera ruidoso y emocionado.

► 2– Bray Wyatt

Es interesante que la historia de Wyatt esté dándose a cuentagotas. El misterio se mantiene y los aficionados están interesados en saber qué es lo que sigue.

► 1 – Sami Zayn

El segmento posterior a la lucha, con Roman Reigns pidiendo a Sami Zayn y a Jey Uso que arreglen sus diferencias, fue bueno de principio a fin, y lo más destacado fue todo lo que dijo Zayn, en especial que Jey no se siente «suficientemente Ucey», pues hizo que Reigns y Jey no pudieran aguantar la risa. Zayn, Reigns y todo lo que tenga que ver con The Bloodline es lo que mantiene vivo a SmackDown.