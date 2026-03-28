3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 27 de marzo 2026

WWE SMACKDOWN 20 DE MARZO 2026.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo hacia WrestleMania 42. El programa concluyó con un segmento caótico entre Randy Orton y Cody Rhodes.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 20 DE MARZO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– Giulia vs. Tiffany Stratton

Un combate aceptable, pero al público no le importó. Todavía no han encontrado la manera de presentar a Giulia aquí, y podría encajar mejor en RAW gracias a su estilo y calidad de sus potenciales rivales.

► 2– Rhea Ripley vs. B-Fab

Nada de combate. Todo fue parte de la historia entre Jade Cargill y Rhea Ripley.

► 1– Derrota de Carmelo Hayes

Que Hayes perdiera el Campeonato de los Estados Unidos aquí se siente extraño; aparte de seguir luchando semanalmente, dio la sensación de que no tiene rumbo sin el título. Se rumorea que Ilja se enfrentará a Gunther en WrestleMania, mientras que Hayes podría quedar fuera de juego, lo cual sería una verdadera lástima si así se desarrolla la historia, tras dar grandes combates en sus retos abiertos. Además, la rivalidad entre Trick Williams y Sami Zayn no requería el título de por medio.

LO MEJOR

► 2– Se aclara el panorama para WrestleMania 42

Se dieron algunos pasos hacia adelante en camino a WrestleMania 42, específicamente en cuanto al caos que desataron Cody Rhodes y Randy Orton, así como los combates que finalmente se pactaron entre Sami Zayn y Trick Williams y el de Drew McIntyre contra Jacob Fatu en una lucha no sancionada. Además, están construyendo la rivalidad alrededor del Campeonato Femenil de Parejas, donde se prevé un Fatal 4 Way.

► 1 – Carmelo Hayes vs. Sami Zayn

Buen combate, el público disfrutó mucho de los momentos de tensión al final, pero la falta de una historia sólida, más allá de la desesperación de Sami, le restó algo de emoción. Lo mismo ocurre con la participación de Trick, que era previsible, pero aun así resultó un poco decepcionante. En todo caso, Carmelo Hayes dejó su reinado por todo lo alto.