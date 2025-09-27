3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 26 de septiembre 2025

WWE SMACKDOWN 26 DE SEPTIEMBRE 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Wrestlepalooza. El programa concluyó con una lucha por el Campeonato Femenil WWE, con victoria de Tiffany Stratton.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 26 DE SEPTIEMBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Giulia y Kiana James vs. Michin y B-Fab

Michin y B-Fab no se han mostrado como rivales viables para Giulia, así que no había muchas razones para creer que fueran a ganar aquí. James estuvo bien como apoyo de Giulia, que necesita encadenar algunas victorias. Hay un número limitado de aspirantes al título, pero Michin y B-Fab necesitan avanzar ya, dado que no parecen representar una amenaza para Giulia.

► 1– Conteo polémico

En el final del combate por el Campeonato Femenil WWE se dio un momento extraño. Jade Cargill se lastimó y sangró su frente durante el estelar del programa, y parece que el final fue apresurado; sin embargo, cuando Tiffany Stratton intentó cubrir a Nia Jax, la réferi detuvo su cuenta en dos sin que Nia lo haya roto. Sin duda, algo salió mal ahí.

LO MEJOR

► 2– Tiffany Stratton vs. Nia Jax vs. Jade Cargill

Esa secuencia de patada fallida al final fue terrible y arruinó bastante las cosas, en lo que estaba siendo un buen combate. Jade Cargill estuvo bien en el combate, pero tuvo su incidente y Tiffany Stratton fue lo suficientemente inteligente como para levantarse y rematar para salir de ahí con el título. Stratton se libra de las dos por ahora y ahora tendrá su combate contra Stephanie Vaquer.

► 1 – Sami Zayn vs. Je’Von Evans

Este fue un combate espectacular para Evans, quien salió y lo dio todo, incluso en la derrota. El hombre de NXT tuvo un comienzo difícil en su carrera, pero se ha convertido en una estrella bastante entretenida al descubrir mucho de lo que necesita hacer. Fue un combate frenético y Zayn tuvo que esperar a que llegara la oportunidad para atraparlo, lo que dio pie a una buena historia.