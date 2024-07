3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 26 de julio 2024

WWE SMACKDOWN 26 DE JULIO 2024 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a WWE SummerSlam 2024. El programa concluyó con un combate por equipos entre Bayley y Michin contra Nia Jax y Tiffany Stratton, con victoria de estas últimas.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 26 DE JULIO 2024

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Nia Jax y Tiffany Stratton vs. Bayley y Michin

No fue un mal encuentro, pero no se vio nada extraordinario en este combate, e incluso el drama de un posible canje no existió (aunque tenga sentido por la asociación entre Nia Jax y Tiffany Stratton y con SummerSlam tan cerca).

► 1– Algunos equipos quedaron a deber en la ruleta rusa

Varios equipos, como Pretty Deadly y The OC, que cuentan con potencial de haber sido vencedores en la ruleta rusa, terminaron saliendo rápidamente, siendo eliminados por los Street Profits, a pesar de contar con la ventaja de haber ingresado menos cansados.

LO MEJOR

► 3– Mención a Roman Reigns

Al final, Solo Sikoa tuvo una promo, y finalmente mencionó el nombre de Roman Reigns haciéndole saber que es el Jefe Tribal. De cara a SummerSlam esto se pone interesante.

► 2– LA Knight vs. Santos Escobar

Buena lucha y con mucha acción. Si bien las interferencias no ayudaron a la causa, tuvo sentido considerando el combate que se dará entre Logan Paul y LA Knight en SummerSlam.

► 1 – The Street Profits

Una buena actuación de The Street Profits en la ruleta rusa, ya que por sí solos se hicieron cargo de tres equipos antes de sucumbir ante The Bloodline. Finalmente mostraron el equipo que siempre debieron ser, aunque les falte Bobby Lashley.