3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 26 de diciembre 2025

WWE SMACKDOWN 26 DE DICIEMBRE 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo hacia el nuevo año. El programa concluyó con un segmento entre Cody Rhodes y Drew McIntyre, donde se planteó un nuevo combate titular entre ambos.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 26 DE DICIEMBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 1– The Miz vs. Joe Hendry

Esto entra en la definición de diversión absurda, ya que tuvieron la lucha temática anual. Es una manera fácil de incluir a Hendry, ya que vencer a Miz es casi la insignia de presentación hoy en día. La lucha fue absurda y R-Truth se equivocó de día festivo, por lo que no perdió el toque de entretenida, a pesar de que la acción en el ring fue casi nula.

LO MEJOR

► 3– Charlotte Flair vs. Lash Legend

Este combate contó una buena historia, ya que Legend nos recuerda a una Charlotte más joven, un poco más atlética (fue basquetbolista), pero también menos experimentada. Fue un combate interesante, ya que no es frecuente ver a alguien que pueda igualar a Charlotte en atletismo y potencia, aunque haya perdido limpiamente. Será interesante ver hasta dónde llega Legend, ya que sin duda tiene algunas cosas interesantes.

► 2– Drew McIntyre

Otro gran segmento de Drew McIntyre, quien se volvió a lucir en su promo frente a Cody Rhodes para calentar un nuevo enfrentamiento entre ambos. No sabemos si va a ganar, pero ya va siendo hora de que el escocés tenga su momento de gloria porque sus promos han sido de gran nivel.

► 1 – Ilja Dragunov vs. Carmelo Hayes

Un gran combate, como todos los que ha tenido Ilja Dragunov en su reinado por el Campeonato de los Estados Unidos. Aquí se da el cambio de título y esperamos que Carmelo tenga un reinado igual o superior, y aproveche el gran impulso y apoyo que está recibiendo del público.