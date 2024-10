3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 25 de octubre 2024

WWE SMACKDOWN 25 DE OCTUBRE 2024 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Bad Blood 2024. El programa concluyó con un combate entre The Bloodline y Motor City Machine Guns por el Campeonato de parejas WWE, con victoria de estos últimos.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 25 DE OCTUBRE 2024

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 1– Naomi vs. Candice LeRae

Una lucha decente, pero nada extraordinario, y pasó mayormente desapercibida. Lo más relevante fue la presencia (a los tiempos) de Candice LeRae en televisión.

LO MEJOR

► 3– Andrade vs. Carmelo Hayes

Con Andrade y Carmelo Hayes teniendo tres victorias por bando, esta lucha tuvo bastante en juego, aunque contó con la presencia de LA Knight como réferi especial, que solo pareció empeorar las cosas entre ellos al decidir atacarlos y dejar el combate sin resultado. Previo a ello, la acción en el ring fue bastante bueno, similar a los combates previos que ambos han disputado.

► 2– Randy Orton y Triple H

Como en los viejos tiempos, vimos una promo entre Randy Orton y Triple H, con el primero pidiéndole al hoy ejecutivo de la WWE, un combate contra Kevin Owens en The Bloodline, lo cual evidentemente se concedió. La forma en cómo llegaron hasta allí, evocando incluso a la historia pasada que ambos miembros han tenido fue bastante buena.

► 1 – Motor City Machine Guns logran el título

Durante la misma noche, los Motor City Machine Guns tuvieron que trabajar doble, puesto que Alex Shelley y Chris Sabin no solo derrotaron a DIY en la lucha que estaba pactada para definir a los retadores número uno, sino que también consiguieron derrotar a The Bloodline, logrand su primero oro en la WWE en apenas su tercer combate, mostrando la enorme confianza que la compañía ha depositado en ellos. Habrá que ver cómo resulta este reinado para los ex TNA.