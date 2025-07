3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 25 de julio 2025

WWE SMACKDOWN 25 DE JULIO 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a SummerSlam 2025. El programa concluyó con una lucha por el Campeonato de Parejas WWE, que culminó en descalificación.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 25 DE JULIO 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Sin el Campeonato Femenil de los Estados Unidos

Giulia es la Campeona de los Estados Unidos y parecía que el impulso para dicho título se iba a dar; sin embargo, será el único título que no será defendido en SummerSlam. Entonces, ¿Cuál fue el propósito de la creación de los títulos femeniles secundarios?.

► 1– Ausencias notables para SummerSlam

Además de la ausencia de Giulia, también se suman Bayley y LA Knight, dos estrellas muy queridas por el público que parecen no tener cabida en el evento premium del próximo fin de semana. De hecho, solo falta una semana y no parece que haya indicios de que a alguno de los tres se lo inserte, e inclusive Giulia va a defender su título en un programa semanal y no en SummerSlam.

LO MEJOR

► 3– Jacob Fatu vs. The Miz

Una lucha muy buena, mejor de lo que se preveía, con un Miz que regresaba luego de su paso por The American Gladiators y que lució bastante competitivo frente a un Jacob Fatu que trabajó más de la cuenta para llevarse el triunfo, en gran parte debido a la presencia de MFT, con quienes continúa estableciendo su rivalidad de cara a SummerSlam.

► 2– Wyatt Sicks vs. Andrade y Rey Fénix

Una lucha bastante buena y dinámica, con Andrade y Rey Fénix demostrando que saben trabajar juntos y se lograron acoplar bien desde que fueron emparejados. El dúo mexicano le puso mucho drama y emoción al combate, aunque se quedaron cortos debido a la interferencia de Nikki Cross, aunque Nick Aldis les dio a los fanáticos algo mejor, ya que toda la división de parejas luchará en una TLC para SummerSlam, con los títulos en juego.

► 1 – Homenaje a Hulk Hogan

El programa inició de un modo diferente debido al fallecimiento de Hulk Hogan, alguien que cambió el panorama de la lucha libre profesional, y no podía ser de otra manera que con los diez toques de campana y un emotivo video de homenaje relatado por Triple H, quien apareció junto a todas las estrellas actuales y algunas ex estrellas como Gerald Brisco, Jimmy Hart o el Sargento Slaugther. Sin duda, un pequeño homenaje para alguien que hizo mucho por la industria.