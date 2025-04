3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 25 de abril 2025

WWE SMACKDOWN 25 DE ABRIL 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Backlash 2025. El programa concluyó con una lucha de TLC entre The Street Profits, DIY y Motor City Machine Guns, con victoria de los primeros.

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

A pesar de la victoria de Zelina Vega, ha culminado el reinado de Chelsea Green coo Campeona de los Estados Unidos, yendo de más a menos su tiempo como monarca. Además, sus últimos combates han sido flojos y ni siquiera la adición de Alba Fyre a su elenco de defensoras le ha servido para mejorar su situación.

Una lucha bastante floja, que a la final no trascendió debido a la intervención de Naomi, quien todavía sigue enfocada en Jade Cargill, su rival de WrestleMania. Quizás la baja de Bianca Belair por lesión ha motivado que esta rivalidad continúe.

Fraxiom debutó en el elenco principal con victoria, logrando una buena victoria sobre Los Garza y demostrando por qué fueron el mejor equipo en los últimos meses, gracias a su exitoso reinado como Campeones de Parejas NXT.

Otro gran segmento protagonizado por John Cena y Randy Orton, quienes volvieron a recordarnos su rivalidad de hace más de una década, y que conducirá hacia un último enfrentamiento entre ambos para Backlash. En un detalle no menor, ahora se está jugando con la posibilidad de que Orton sea el que eventualmente iguale o supere a Cena como el de mayor número de Campeonatos, ya que ahora lleva 14.

– The Street Profits vs. DIY vs. Motor City Machine Guns