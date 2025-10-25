3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 24 de octubre 2025

WWE SMACKDOWN 24 DE OCTUBRE 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Survivor Series. El programa concluyó con una lucha entre Jimmy Uso y Drew McIntyre, con victoria de este último.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 24 DE OCTUBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 1– Solo una lucha femenil

SmackDown tuvo solo cuatro combates y uno de ellos fue de mujeres, en una lucha no titular entre Tiffany Stratton y Kiana James. El combate solo duró una pausa comercial, con victoria de la Campeona WWE, lo cual no estaba en discusión, aunque la historia posterior con Jade Cargill sí resulta interesante. A favor de las damas, sí vimos algunos segmentos tras bastidores, pero la Campeona debería tener combates más largos, esté o no en juego el título.

LO MEJOR

► 3 – MFT vs. Shinsuke Nakamura y Rey Fenix

Es bueno que Nakamura consiga un lugar en el programa para ayudar a promocionar a la gente, lo cual resulta siendo una buena manera de terminar su etapa en la compañía. Por otro lado, tenemos a Fenix, quien es básicamente el compañero de equipo rotatorio, lo cual no es una buena señal para su estatus actual ni futuro (dado que no quieren perder el ímpetu con Penta todavía). Por otro lado, tenemos a MFT, quienes probablemente volverán a competir por los títulos de parejas pronto tras sumar un triunfo aquí.

► 2– Drew McIntyre vs. Jimmy Uso

Fue buena e intensa la paliza que dieron estos dos y, si bien Uso no ganó, sí obtuvo la venganza que buscaba. No había motivos para creer que Uso ganaría sin una gran interferencia, pero al menos se cumplió el propósito de este combate: McIntyre coge impulso para su lucha contra Cody Rhodes y Big Jim consiguió lo que quería.

► 1 – Ilja Dragunov vs. Aleister Black

No llegó a un gran nivel, pero fueron dos tipos que se dieron una paliza durante mucho tiempo, y eso es lo que más importa, ya que Dragunov logra retener su título, a pesar de necesitar un poco de ayuda. En cualquier caso, es probable que Dragunov siga así durante algunas semanas, y sus retos abiertos son una buena manera de recuperarlo en la memoria de los fans después de tanto tiempo.