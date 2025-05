3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 23 de mayo 2025

WWE SMACKDOWN 23 DE MAYO 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Money in the Bank 2025. El programa concluyó con una lucha por el Campeonato de Parejas WWE entre The Street Profits y Fraxiom, que culminó en descalificación.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 23 DE MAYO 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Michin y B-Fab vs. Piper Niven y Alba Fyre

Una lucha bastante floja y en la que el público prácticamente ni se inmutó. Fue muy corta y, aunque las ganadoras obtienen un buen resultado, fueron opacadas por la presencia de Zelina Vega, quien las ayudó.

► 1– El público

Salvo la triple amenaza femenil y la lucha estelar, mayormente el público estuvo con mucho letargo y reaccionaba poco a los combates o segmentos. De hecho, la emotiva promo de R-Truth estaba para arrancar más reacciones y no fue así.

LO MEJOR

► 3– Jacob Fatu y JC Mateo vs. Jimmy Uso y Rey Fenix

Un combate que tuvo una mezcla de fuerza con agilidad. Jey Uso y Rey Fénix se complementaron muy bien, con el enmascarado luciéndose una vez más con sus maniobras apoyándose en las cuerdas. Además, viene bien la tensión que están provocando entre Jacob Fatu y JC Mateo.

► 2– Giulia vs. Charlotte Flair vs. Zelina Vega

Una lucha que fue muy bien llevada, con muchas interacciones entre Charlotte Flair y Giulia, que deja la posibilidad abierta de verlas en un mano a mano en el futuro. El público quedó emocionado y las involucradas hicieron un gran trabajo aquí. Además, Giulia tuvo un auspicioso debut con victoria incluida.

► 1 – The Street Profits vs. Fraxiom

Acción de inicio a fin, con Fraxiom que sigue impresionando fuertemente en el ring en apenas su cuarto combate. Sin duda, SmackDown posee la mejor división de parejas en todo WWE y este combate da una buena razón para sintonizarles.