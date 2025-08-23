3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 22 de agosto 2025

WWE SMACKDOWN 22 DE AGOSTO 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Clash in Paris. El programa concluyó con una lucha por equipos entre Jade Cargill y Tiffany Stratton contra Nia Jax y Becky Lynch, con victoria de las primeras.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 22 DE AGOSTO 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– Las luchas en general

Las luchas no estuvieron a la altura del público irlandés. Mientras los fans estaban prendidos, los luchadores no tuvieron el tiempo necesario para dar encuentros memorables.

► 2– Melo don’t Miz

Si bien el concepto de parejas disparejas siempre funciona en la lucha, la alianza de Carmelo Hayes y The Miz se siente forzada. A pesar de su triunfo poco lucidor, donde el Miz supuestamente le robó el toque de espaldas a Carmelo (en realidad fue astuto y aprovechó que Carmelo fue echado fuera del ring), ya están en la antesala del Campeonato de Parejas WWE, pues la próxima semana tendrán lucha de contendientes #1 ante los Street Profits.

► 1– Street Profits vs. MFT

Desde el principio parecían luchar en cámara lenta. El ritmo era tan inestable que consiguieron apagar a los fans, que sólo tuvieron una ligera dosis de emoción cuando Jimmy Uso y Sami Zayn llegaron a intervenir. De hecho, lo que hicieron Uso y Zayn fue una salida piadosa a ese desastre de lucha.

LO MEJOR

► 3– Charlotte Flair vs. Piper Niven

No es que haya sido buena lucha, de hecho, estuvo lejos de serlo, pero fue notable que ganó Piper Niven. Es cierto que lo hizo gracias a la intervención ilegal de Chelsea Green, pero aún así, lograr poner de espaldas planas a Charlotte Flair no es poca cosa. Se lució la escocesa.

► 2– Becky Lynch

Estando en Irlanda, era de esperarse que estuviera presente Becky Lynch. Y dado que ahora es ruda, hizo un buen trabajo para hacerse odiar por sus propios compatriotas. Su segmento sirvió para armar la lucha estelar, en la cual tuvo que hacer equipo con Nia Jax, su rival histórica, para enfrentar a Jade Cargill y a la Campeona WWE, Tiffany Stratton.

► 1 – John Cena y Logan Paul

John Cena es de los mejores en el micrófono, así que no fue raro que su segmento con Logan Paul haya sido de lo mejor del episodio, en especial cuando le recriminó al YouTuber por estar en WWE sólo por conveniencia, pues la “utiliza” para promocionar su bebida Prime. Acto seguido, procedió a derribar el stand de Prime.