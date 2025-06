3×3: Lo mejor de WWE SMACKDOWN 20 de junio 2025

WWE SMACKDOWN 20 DE JUNIO 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Night of Champions 2025. El programa concluyó con un combate entre John Cena y Ron Killings, que culminó en descalificación y la posterior intervención de CM Punk.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 20 DE JUNIO 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Asuka vs. Alexa Bliss

Un combate en el que la perdedora iba a desvancer su impulso reciente, considerando que ambas volvieron después de mucho rato. Se esperaba más de este combate, pero ciertamente el emparejamiento no favoreció y hubiera sido más idóneo verlas enfrentadas en una final.

► 1– Charlotte Flair vs. Chelsea Green

La buena noticia es que Chelsea Green volvió a la acción tras sufrir una fractura en su nariz durante su combate de Backlash contra Zelina Vega; la mala, que el combate fue bastante discreto, y realmente el enfoque fue más para formar una aparente sociedad entre Charlotte Flair y Alexa Bliss.

LO MEJOR

► 3– Jacob Fatu vs. Solo Sikoa para Night of Champions

Finalmente, Solo Sikoa retó a Jacob Fatu y se ofreció a resolver sus diferencias, permitiéndoles avanzar en una historia que estaba postergada. Sin duda, este era el paso lógico dentro de la historia de The New Bloodline y Solo tendrá mucho que demostrar aquí ante un Jacob Fatu que ha lucido imparable desde su llegada. En términos generales, para Night of Champions se anticipa un combate prometedor y una muy buena historia.

► 2– Randy Orton vs. Sami Zayn

Una lucha bastante buena, no tan larga, pero que cumplió su propósito considerando lo que había en juego. Al final, se fueron por la opcíon más segura con la victoria de Orton, quien por segundo año consecutivo va a disputar la final de King of the Ring.

► 1 – John Cena y CM Punk

La etapa de John Cena rudo no estaba haciendo click en el Universo WWE, pero finalmente en este SmackDown parece que la cosa mejoró un poco, con el intento de «Pipebomb» a lo Cena. Que Cena mencionara nombres fuera de la WWE fue bueno para su promo, la cual lo mantuvo simple (aunque sin el impacto que Punk provocó en la década pasada). Además, Cena minimizó el aura de CM Punk, al presentarlo como un tipo cualquiera que hace cosas normales, mientras continuaba vendiendo su combate en Arabia Saudita.