3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 20 de febrero 2026

WWE SMACKDOWN 20 DE FEBRERO 2026.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo hacia Elimination Chamber 2026. El programa concluyó con una lucha entre Aleister Black y Randy Orton, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 20 DE FEBRERO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Jade Cargill

La promo de Cargill se sintió increíblemente básica, breve y al pie de la letra. En esencia, Cargill dijo que estaba lista para cualquiera que fuera su oponente en WrestleMania 42, ya fuera Liv Morgan como ganadora del Royal Rumble Femenil o la eventual ganadora del Elimination Chamber Match Femenino de 2026.

► 1– MFT

El equipo de Solo sigue deambulando en la mitad del cartel y, tras su rivalidad con los Wyatt Sicks, ahora centraron su atención en Ilja Dragunov, quien no ha sido ni la sombra de aquel que combatió de forma resiliente en NXT.

LO MEJOR

► 3– Ilja Dragunov vs. Tama Tonga

Un combate sólido, aunque predecible y frustrante en cuanto al resultado. El éxito de Tama solo será interesante si genera división en el grupo, porque aparte de eso, no es muy interesante. Francamente, sus ruidos de gremlin me recuerdan más al fenómeno Fandango que a un indicador del fin de Tama.

► 2– Randy Orton vs. Aleister Black

Un combate sólido en general, aunque, Black exageró el candado a la barbilla. Lo más triste es que sabemos que esto no le traerá ningún rédito a Black en el futuro; puede conseguir una sola victoria, pero no ha ganado ninguna rivalidad desde su regreso a la WWE, ya que incluso la presencia de McIntyre protegió a Orton en cierta medida.

► 1 – Trick Williams vs. Carmelo Hayes vs. Damian Priest

Un combate bastante bueno. Priest trabajó bien y parece que WWE todavía no ve a Carmelo Hayes lo suficientemente bueno como para un combate en la Cámara, aunque sigue siendo el Campeón de los Estados Unidos. Dicho esto, WWE parece estar aprovechando el gran apoyo que está recibiendo Trick Williams, aunque es poco probable que vaya a ganar dicho combate.