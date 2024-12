3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 20 de diciembre 2024

WWE SMACKDOWN 20 DE DICIEMBRE 2024 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Saturday Night’s Main Event. El programa concluyó con un combate por el Campeonato Femenil de Parejas WWE, con Bianca Belair y Naomi derrotando a Nia Jax y Candice LeRae.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 20 DE DICIEMBRE 2024

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Bianca Belair y Naomi vs. Nia Jax y Candice LeRae

Un combate que, si bien tuvo su tiempo y su turno en el estelar, no tuvo nada de extraordinario en cuanto a la acción en el ring, aunque se enfocó en la historia alrededor de Tiffany Stratton, quien continúa teniendo sus malentendidos con Nia Jax, mientras sigue el drama en torno a su eventual canje del maletín de Money in the Bank.

► 1– Carmelo Hayes vs. Braun Strowman

Otra lucha corta, que fue una revancha de la semana anterior, pero con un desenlace más insólito que en su anterior en cuentro, con la derrota del Monstruo entre Monstruos por conteo fuera. Poca acción en el ring.

LO MEJOR

► 3– Andrade, LA Knight y Apollo Crews vs. The Bloodline

Una lucha bastante decente con un final que se veía venir, considerando la importancia del combate que tendrá Solo Sikoa. Es bueno ver en televisión a Apollo Crews luego de un buen rato, y habrá que ver si sale algo de esta unión entre estos tres buenos luchadores, o si solo fue algo meramente circunstancial por los rivales que tenían en frente.

► 2– Segmento inicial

Drew McIntyre sigue con su cruzada para acabar con los miembros de The Bloodline, pero tampoco se ha olvidado de Solo Sikoa, quien llegó para vender el combate tribal que tendrá contra Roman Reigns. Además, Jimmy Uso regresó para saldar cuentas, y la llegada de Andrade, Apollo Crews y LA Knight fue una buena transición para el primer combate de la noche.

► 1 – Johnny Gargano vs. Alex Shelley

La mejor lucha de la noche. Hubo buena dinámica y buenos movimientos por parte de ambos, quienes nos hicieron recordar que, a pesar de estar involucrados en la división de parejas, son bastante buenos a nivel individual.