3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 2 de enero 2026

WWE SMACKDOWN 2 DE ENERO 2026.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo hacia el Royal Rumble 2026. El programa concluyó con una lucha de ambulancia entre Damian Priest y Aleister Black, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 2 DE ENERO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Chelsea Green vs. Giulia

Aunque dejaron que Giulia luchara un poco y trabajó como ruda, dada la dinámica del público, preocupa el resultado que podría ponerla nuevamente en el limbo. Ojalá WWE haya aprendido de los errores respecto al manejo de la japonesa en su reinado anterior.

► 1– Kit Wilson vs. Matt Cardona

Aunque se destaca el regreso de Matt Cardona a WWE (merecido, por cierto), el combate fue casi un squash y falto de vida.

LO MEJOR

► 3– Trick Williams

Trick Williams hizo su debut en SmackDown y lo hizo de gran manera participando en un segmento con Sami Zayn. Además, fue muy bien recibido por el público que al parecer lo ha seguido desde NXT. Una gran adición para SmackDown y que seguramente estará posicionado en los planos medios del elenco, con la posibilidad de establecer algunas rivalidades interesantes.

► 2– Carmelo Hayes vs. Johnny Gargano

Aprovecharon bien el tiempo extra que tendrá el programa a partir de ahora, pero probablemente hubiera sido mejor si hubiera sido 3 minutos más corto, ya que la mayoría de lo que vimos fueron solo movimientos de impacto. En general, estuvo bien; la escena del Campeonato de los Estados Unidos parece que seguirá siendo uno de los puntos fuertes de SmackDown.

► 1 – Damian Priest vs. Aleister Black

Esto se alargó un poco, pero estos dos trabajaron muy bien el combate aprovechando la estipulación; no obstante, el hecho de que Aleister Black siga atrapado en el mismo limbo (por el resultado) es profundamente desalentador.