3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SmackDown 2 de diciembre 2022

WWE SMACKDOWN 2 DE DICIEMBRE 2022 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, el último previo a Survivor Series. En el combate estelar, Ricochet derrotó a Santos Escobar en la final de la Copa Mundial SmackDown y será el siguiente retador de Gunther.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 2 DE DICIEMBRE 2022

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Mucho video para hacer tiempo

Con dos horas de programa y un final que fue un tanto apurado, los videos promocionales de un evento pasado como Survivor Series WarGames lucen innecesarios aquí. A diferencia de Raw, hay mucho talento que deja de mostrarse durante el programa, o solo tienen pequeños segmentos como ha ocurrido con Karrion Kross o Bray Wyatt.

► 1– Emma vs. Shayna Baszler

Una lucha que sirvió para mostrar el poderío de Shayna Baszler que nos ha tenido acostumbrados en NXT, pero que dejó mal parada a Emma. En cuanto a la acción en el ring, no hubo mucho que destacar y realmente se vio más como un relleno. El resultado incluso fue predecible.

LO MEJOR

► 3– Kofi Kingston vs. Gunther

Buena demostración de ambos aquí en el ring, a quienes se les permitió luchar luego de que Strowman apareciera para dispersar a Vinci y Kaiser. Kofi Kingston mostró más ofensiva de la que hubiéramos esperado frente a un tipo dominante como Gunther.

► 2– Sami Zayn vs. Sheamus

Vimos aquí a dos tipos talentosos que estaban dispuestos a darse con todo en el ring. Si bien la presencia de The Bloodline y The Brawling Brutes condicionó el combate, tenía mucho sentido su presencia e influencia en el resultado, teniendo en cuenta que la historia entre estos grupos aún continuará la próxima semana. Debido a las interferencias, Sheamus no queda tan mal parado por la derrota.

► 1 – Ricochet vs. Santos Escobar

Estos dos siempre han tenido una gran química desde que luchaban fuera de WWE, y se les dio tiempo para mostrar lo que podían hacer aquí. La derrota no afecta demasiado a Escobar por la forma en cómo sucedió, ya demostró de lo que era capaz durante el combate. Ya llegará el momento de gloria para el mexicano.