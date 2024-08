3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 2 de agosto 2024

WWE SMACKDOWN 2 DE AGOSTO 2024 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a WWE SummerSlam 2024. El programa concluyó con un combate por el Campeonato de Parejas WWE entre DIY y The Bloodline, con victoria de los primeros.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 26 DE JULIO 2024

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Alba Fyre e Isla Dawn vs. Bianca Belair y Jade Cargill

No fue un mal encuentro, pero no hubo mucho que destacar aquí, y con un final que solo provocará que la rivalidad se alargue, aunque no sabemos si de manera innecesaria.

► 1– Reinado de DIY

Si bien el objetivo era impulsar a The Bloodline previo a su participación en SummerSlam, deja muy mal parada a una división de parejas que se pensaba que iba a consolidarse con una separación de los títulos; en su lugar, vimos un reinado de un mes de DIY como campeones bastante deslucido.

LO MEJOR

► 3– Santos Escobar vs. Apollo Crews

Un combate que fue corto, pero que tuvo una buena porción de lucha libre. Ambos combatientes mostraron todo su talento y tuvieron buena química en el ring.

► 2– Cody Rhodes y The Bloodline

Buen segmento protagonizado por Cody Rhodes y The Bloodline, con el Campeón continuando sus provocaciones hacia Solo Sikoa y aparentemente preparando el terreno para un eventual regreso de Roman Reigns para reclamar su trono como Jefe Tribal. Además, se planteó la estipulación del combate que ambos tendrán este sábado en SummerSlam, que simplemente pone más interesantes las cosas.

► 1 – Andrade vs. Carmelo Hayes

Un buen combate entre ambos, que no desentonaron en lo absoluto. Esta rivalidad se está caracterizado precisamente por haber visto un buen desempeño en el ring, y probablemente esta no haya concluido. Dicho esto, ambos deben enfrentarse con algún tipo de estipulación.