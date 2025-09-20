3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 19 de septiembre 2025

WWE SMACKDOWN 19 DE SEPTIEMBRE 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Wrestlepalooza. El programa concluyó con la firma de contrato entre Drew McIntyre y Cody Rhodes..

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 19 DE SEPTIEMBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Firma de contrato

Un segmento que fue directo a su punto, pero se notó que le faltó tiempo y todo, en especial la parte de Drew McIntyre, fue llevado a un ritmo apresurado.

► 1– Nia Jax

Una promo que no fue nada del otro mundo y que no generó mayor reacción. Solo sirvió para establecer la triple amenaza de la próxima semana (aunque debió ser para Wrestlepalooza, pero la lesión de Tiffany Stratton lo impidió).

LO MEJOR

► 2– Charlotte Flair y Alexa Bliss vs. Secret Hervices

Un duelo decente, pero estos equipos llevan tanto tiempo compitiendo que se sintió ya que deberían ir en otra dirección. Alexa Bliss y Charlotte Flair siguen contando una buena historia sobre sus personajes, pero a estas alturas necesitan rivales que puedan generar algo más de drama en sus encuentros.

► 1 – Sami Zayn vs. Carmelo Hayes

Buen combate entre ambos, quienes mostraron sus cualidades en el ring. Hayes aún necesita algo de orientación, pero como va la historia con The Miz, podría ser su oportunidad de despuntar y brillar por cuenta propia. Sami sigue haciendo lo suyo, dándonos otro gran combate con estos retos abiertos.