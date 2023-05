3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 19 de mayo 2023

WWE SMACKDOWN 19 DE MAYO 2023 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, donde continuamos el camino hacia Night of Champions 2023. El programa concluyó con un combate entre The Usos vs. LWO, con victoria de estos últimos.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 19 DE MAYO 2023

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Asuka vs. Zelina Vega

Una lucha que era tan predecible, que realmente no captó mayor interés. Lo único bueno, y hasta sorpresivo, fue que Zelina Vega tuvo algo de ofensiva.

► 2– The Street Profits vs. LA Knight y Rick Boogs

Una lucha que tuvo a un equipo totalmente improvisado en LA Knight y Rick Boogs, que no duró más allá de un combate. Más allá de la buena actuación individual que tuvieron durante el combate, formar este equipo no tuvo sentido alguno.

► 1– Rivalidades aceleradas

Durante el programa se vio que Karrion Kross tuvo a AJ Styles en la mira, mientras que Sheamus se perfiló como el siguiente retador de Austin Theory por el Campeonato de los Estados Unidos, mismas que a todas luces captó el interés del fanático. Lo malo es que ambas se decidieron apresurar en un combate pactado para la próxima semana.

LO MEJOR

► 3– Debut de Pretty Deadly

Pretty Deadly está destinado a grandes cosas en SmackDown. Empezaron con una victoria y dando una buena actuación, justo lo que se esperaba de ellos.

► 2– Sigue el drama al interior de The Bloodline

La historia de The Bloodline sigue arrojando nuevas capas de drama, y con Roman Reigns a la cabeza, ahora están trabajando en la posible implosión del grupo, y como siempre, todos los involucrados (incluyendo Kevin Owens y Sami Zayn) están haciendo muy bien su trabajo.

► 1 – LWO vs. The Usos

Con el talento en el ring, esto iba a ser sólido, y ver a Jimmy y Jey mostrar su desesperación fue bueno, aunque fueron exagerando en ese tema con la eventual aparición de Sami Zayn y Kevin Owens. En todo caso, la acción en el ring fue lo más destacado de la noche.