3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 19 de diciembre 2025

WWE SMACKDOWN 19 DE DICIEMBRE 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo hacia el nuevo año. El programa concluyó con un combate entre Wyatt Sicks y MFT por el Campeonato de Parejas WWE, que culminó sin resultado.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 19 DE DICIEMBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– La estelar

Aunque por semanas estuvo promocionándose la lucha entre los Wyatt Sicks y los MFT por el Campeonato de Parejas WWE, finalmente fue una lucha de regular a mala que solo se salvó por la campal que se armó al final.

► 1– Continúa rivalidad entre Aleister Black y Damian Priest

Damian Priest abrió el programa diciendo que quería pasar la página y empezar el 2026 con algo diferente, pero fue atacado por Aleister Black para reiniciar una rivalidad que nunca prendió, y que parecía salvarse con la lucha de la semana pasada, donde Priest se unió a Rhea Ripley para enfrentar a Black y Zelina Vega, pero que terminó siendo una sinfonía de botches para olvidar. ¿Por qué seguir con esto?

LO MEJOR

► 2– Giulia vs. Alba Fyre

Aunque no fue precisamente una lucha brillante, volvió a darle protagonismo a Giulia, que parecía haber quedado relegada tras perder el Campeonato Femenil de los Estados Unidos. Su revancha con Chelsea Green es inminente.

► 1 – La actitud de Cody Rhodes

Cody diciendo que él es la ley y que Nick Aldis trabaja para él roza lo rudo, pero es lo que necesita su personaje para esta rivalidad con Drew McIntyre, que tiene todos los ingredientes para ser lo más explosivo en los primeros meses del próximo año.