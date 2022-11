3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SmackDown 18 de noviembre 2022

WWE SMACKDOWN 18 DE NOVIEMBRE 2022 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, e iniciamos el camino hacia Survivor Series. En el segmento estelar, The Brawling Brutes y The Bloodline tuvieron una confrontación para calentar más su rivalidad de cara al evento premium.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 18 DE NOVIEMBRE 2022

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– Imperium vs. The New Day y Braun Strowman

No fue un mal combate, pero todo se centró en Braun Strowman y Gunther, a expensas de los otros miembros de Imperium, quienes fueron los grandes sacrificados. La acción en el ring no fue acorde a lo que prometían los nombres que estaban allí.

► 2– Shotzi vs. Shayna Baszler

No fue la mejor lucha y ninguna de las dos mujeres salió luciendo mejor que antes del combate. Shotzi todavía es un poco descuidada en su trabajo en el ring, y no mostró ser amenazante para el reinado de Ronda Rousey.

► 1– ¿Karrion Kross va en reversa?

Después de tener una rivalidad de alto perfil con Drew McIntyre, el premio para Karrion Kross es ¿Madcap Moss?. Si bien ya ha derrotado dos veces a Moss, Kross y Scarlett parecerían que estuvieran enfrascados con Moss y Emma, quienes son pareja. Habrá que ver si es que se da un combate de relevos mixtos, pero no parece ser la mejor opción.

LO MEJOR

► 3– Bray Wyatt y LA Knight

Los eventos del reciente WWE SmackDown dieron un giro interesante con la promo de Bray Wyatt y un LA Knight que le plantó cara, aunque eventualmente le salió caro. Una rivalidad entre ambos, que son muy buenos en el micrófono, es lo que se necesitaba para el re-estreno de Wyatt en la WWE.

► 2– Mustafa Ali vs. Ricochet

Gran combate y un final bastante loco que nos dieron estas dos Superestrellas que siempre lo dejan todo en el ring. Aunque el corte comercial afectó, el público disfrutó de un buen espectáculo aquí.

► 1 – El WarGames varonil está listo

Luego de la última lucha de la noche, The Bloodline y The Brawling Brutes, junto con Drew McIntyre, tuvieron un encontronazo para calentar aún más la rivalidad de cara a Survivor Series WarGames. La presencia de Roman Reigns puso la balanza en favor de los rudos, pero Kevin Owens hizo su esperado regreso y se unirá a Sheamus y McIntyre en la cruzada de acabar con The Blooline, y el público se volvió totalmente loco con este potencial gran combate que nos dejan.