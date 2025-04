3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 18 de abril 2025

WWE SMACKDOWN 18 DE ABRIL 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a WrestleMania 41. El programa concluyó con un careo entre John Cena y Cody Rhodes, previo a su enfrentamiento de este domingo.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 18 DE ABRIL 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Posible lesión de Rey Mysterio

Rey Mysterio participó en una lucha de relevos australianos junto a Dragon Lee y Rey Fénix contra American Made. Si bien el miembro del Salón de la Fama WWE empezó muy bien, un desfortunado movimiento lo obligó a abandonar el combate y recibir asistencia médica por una aparente lesión en su pie o tobillo, y su lucha de WrestleMania 41 contra El Grande Americano peligra. Una pena por el enmascarado, que podría estar agotando ya sus últimos WrestleManias.

► 1– TLC no va para WrestleMania 41

La división de parejas de SmackDown ha sido mejor que la de RAW, y resulta demasiado injusto que no tengan un combate en WrestleMania 41. Nick Aldis programó una TLC con los títulos en juego para la próxima semana y la gente abucheó. En su lugar, en WrestleMania, veremos un combate entre The War Raiders y The New Day, de muy escasa construcción. En definitiva, se equivocaron de combate para el gran evento.

LO MEJOR

► 3– Cody Rhodes y John Cena

En esta ocasión, Cody Rhodes tuvo la última palabra en el careo contra John Cena, dando una buena promo, desnudando las debilidades del 16 veces Campeón Mundial, a la vez que le hizo notar de que esta ya no era su época y su WWE. Hay mucha expectativa por conocer qué sucederá este domingo, pero la rivalidad se ha vendido bien.

► 2– Batalla Campal

La batalla campal en honor a Andre the Giant fue mejor de lo esperado, e incluso el tramo final nos dejó un combatazo (como los que previamente habían protagonizado) entre Andrade y Carmelo Hayes, demostrando que fue un error dejarlos fuera de WrestleMania. En esta ocasión, «Melo no falló» y se llevó la victoria.

► 1 – Seth Rollins y su «Pipebomb»

Seth Rollins tuvo la última palabra antes de la Triple Amenaza que protagonizará en WrestleMania contra CM Punk y Roman Reigns, empezando con el primero, lanzando una promo que fusionaba la realidad con lo que no era propio de la WWE sin desviarse del tema principal, aludiendo la desafortunada etapa de Punk en AEW, cuestionando si regresó porque los fans lo querían o por el dinero. Luego, se refirió a cuando debutó junto a Roman Reigns y Dean Ambrose en The Shield, describiendo cuál fue el propósito inicial del grupo. Dicho esto, no debería sorprendernos si él es el que ría al último cuando WrestleMania cierre su primera noche este sábado.