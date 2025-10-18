3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 17 de octubre 2025

WWE SMACKDOWN 17 DE OCTUBRE 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Wrestlepalooza. El programa concluyó con una lucha por el Campeonato Indisputable WWE entre Cody Rhodes y Drew McIntyre, que culminó en descalificación.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 17 DE OCTUBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 1– Cody Rhodes vs. Drew McIntyre

Hicieron lo que pudieron, dado que tuvieron que organizar esto con bastante poca antelación, y el final fue diseñado para que Drew obtuviera la victoria antes de enfrentarse a Cody en una pelea por el título. Aunque agradecemos el esfuerzo, pero la situación de la lesión de Jacob Fatu lo ensombrece.

LO MEJOR

► 3 – Los Garza vs. Motor City Machine Guns

Un combate divertido, pero ojalá lleve a algo a algo. De lo que se vio en el ring, es solo una pequeña exhibición para ellos, mientras que los títulos de parejas están ligados a la guerra de facciones con MFT y los Wyatt Sicks.

► 2– Charlotte Flair y Alexa Bliss vs. Zaria y Sol Ruca

Fue un combate bastante mejor que el promedio con un gran trabajo de las cuatro involucradas, con Alexa Bliss siendo la que menos trabajo hizo por alguna razón. Sol Ruca y Zaria no desentonaron con Bliss y Charlotte y lucieron bien como retadoras.

► 1 – Sami Zayn vs Ilja Dragunov

El regreso de Dragunov y su victoria fue una sorpresa, pero una grata sorpresa, y es bueno de tener a Dragunov en SmackDown. Sami le sacó bastante provecho al reto abierto dejándonos uno de los reinados más relevantes con el Campeonato de los Estados Unidos. Ahora Sami se centrará en reunir a las tropas contra los matones de Solo.