3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 17 de enero 2025

WWE SMACKDOWN 17 DE ENERO 2025 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Royal Rumble 2025. El programa concluyó con un combate entre Tiffany Stratton y Bayley, con la primera reteniendo su Campeonato Femenil WWE.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 17 DE ENERO 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– Naomi y Bianca Belair vs. Candice LeRae y Nia Jax

El combate no fue malo en sí, pero tampoco algo que vaya a ser recordado por mucho tiempo; de hecho, es posible que la rivalidad entre las involucradas se esté alargando demasiado y se está enfriando lo relacionado al regreso de Jade Cargill y el misterio de su atacante.

► 2– Reinado de Shinsuke Nakamura puede ser mejor

Shinsuke Nakamura ha hecho solo una defensa de su título en los 49 días que lleva como campeón, específicamente la revancha contra LA Knight se produjo la semana pasada y terminó en descalificación cuando Jacob Fatu y Tama Tonga interfirieron. Ahora, parece que Knight tiene que lidiar con The Bloodline, y también vimos a Braun Strowman aparecer para ayudarlo; sin embargo, a menos que estén programando algo grande con Nakamura para una futura defensa titular con varios posibles retadores en el horizonte, lo de anoche no ayudó mucho; no obstante, todavía hay tiempo para construir algo importante para el Campeonato de los Estados Unidos.

► 1– Solo Sikoa

En teoría, fue una buena idea que Solo Sikoa saliera furioso de la arena después de intentar hablar debido a la lluvia de abucheos que venían del público, pero su ejecución no fue la mejor, e incluso WWE podía haber tomado otra dirección en relación a la historiad e The Bloodline tras la derrota de Solo sobre Roman Reigns, generándose una posible implosión en el grupo y con el inevitable encuentro entre Solo Sikoa y Jacob Fatu; sin embargo, parece que todavía se están guardando esa carta y nos dejaron un segmento bastante raro.

LO MEJOR

► 3– Motor City Machine Guns vs. Angel y Humberto

Este fue un buen combate por equipos en el que trabajaron y se complementaron bastante bien. Pese a la derrota, es bueno ver a los Garza teniendo tiempo en televisión, y aprovechando las tres horas con las que ahora cuenta el programa.

► 2– Kevin Owens cumple con su papel

Cuando se pensaba que la historia de Cody Rhodes y Kevin Owens estaba empezando a perder impulso, este último tuvo la lucha de apertura y terminó siendo un buen combate, con la obvia victoria de KO, quien además continuó su cruzada de acabar con todos los amigos de Cody Rhodes, intentando aplicarle un martinete a Rey, aunque no prosperó gracias a la llegada del Campeón Indisputable WWE. La rivalidad entre ambos continúa y Nick Aldis pidió que ambos entregaran sus títulos en el Saturday Night’s Main Event.

► 1 – Tiffany Stratton vs. Bayley

Fue el estelar, tuvo tiempo y realmente lo hicieron ver como algo importante esta primera defensa de Tiffany Stratton. Sí, aunque parecía bastante improbable que el título cambiara de manos aquí, pero al menos ambos lo hicieron interesante, mientras Bayley también se dio un tiempo para continuar su rivalidad con Roxanne Pérez de NXT.