3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 15 de agosto 2025

WWE SMACKDOWN 8 DE AGOSTO 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Clash in Paris. El programa concluyó con una lucha por equipos entre Sami Zayn, Jimmy Uso y Jacob Fatu contra MFT, con victoria de los primeros.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 8 DE AGOSTO 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 1– Alexa Bliss vs. Piper Niven

Un combate corto, y con nada realmente memorable, se trató más bien de dejar que las rudos fueran abucheadas tras el ataque posterior al combate.

LO MEJOR

► 3– Motor City Machine Guns vs. Talla Tonga y JC Mateo

Un combate de relevos australianos bastante decente. A pesar de que el grupo de Solo no parecía generar mucho impacto, este por fin ha conseguido obtener un poco de repudio en los fanáticos, con Sami teniendo ya el número de Solo, sumando dos victorias y rumbo a una oportunidad por el Campeonato de los Estados Unidos.

► 2– The Street Profits vs. DIY

Muy buen combate aquí, con dos equipos que se conocen bien. Los Street Profits necesitan algo de impulso y esta victoria podría ayudarles, pero toda la división de parejas ha estado cargando con gran parte del espectáculo en los últimos meses y hay mucha oferta para tan poca demanda (los títulos).

► 1 – Melo Don’t Miz vs. Fraxiom

Un buen combate entre ambos, que da cuenta de lo buena que está la división de parejas en SmackDown. Melo y Miz todavía no se compenetran, pero lucen como un dúo interesante.