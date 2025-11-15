3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 14 de noviembre 2025

3x3 WWE SmackDown 14 de noviembre de 2025 | Jey Uso vs. The Miz

WWE SMACKDOWN 14 DE NOVIEMBRE 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Survivor Series. El programa concluyó con una lucha entre Cody Rhodes contra Bronson Reed, que culiminó en descalificación.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 14 DE NOVIEMBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

2– Cody Rhodes vs. Bronson Reed

Una lucha que duró poco y del que no se puede destacar mayor cosa, pero el caos sirvió para establecer a Drew McIntyre como el nuevo integrante para el combate de WarGames varonil, uniéndose a The Vision y Logan Paul.

► 1– Jade Cargill vs. B-Fab

Un squash en todo el sentido de la palabra, pero no se vio bien debido a la incomodidad que rodeaba las powerbombs, aunque fue la paliza que tenía que ser.

LO MEJOR

► 3– Jey Uso vs. The Miz

Un combate decente y que se llevó a cabo sin mayores sobresaltos, aunque el resultado pudo ser un poco decepcionante porque The Miz tiene una historia con John Cena que podía construirla a partir de este combate, mientras que Jey realmente no necesitaba esta victoria.

►  2– LA Knight vs. Zack Ryder

LA Knight vs. Zack Ryder

La secuencia final fue buena, pero en términos generales fue un combate que tuvo dificultades para conectar con el público y lograr que se involucraran en la mecánica del mismo. El regreso de Zack Ryder fue una grata sorpresa, pero el enfrentamiento entre técnicos perjudicó la dinámica del encuentro.

► 1– Ilja Dragunov vs. Axiom

Un final realmente bueno, pero en algún punto les costó mantener al público involucrado. Los enfrentamientos entre técnicos , sobre todo cuando los aficionados no tienen aún una buena impresión de Axiom. Aún así, Ilja Dragunov sigue ejerciendo defensas de calidad de su Campeonato de los Estados Unidos.

