3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 13 de marzo 2026

WWE SMACKDOWN 13 DE MARZO 2026.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo hacia WrestleMania 42. El programa concluyó con un segmento de firma de contrato entre Randy Orton y Cody Rhodes.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 13 DE MARZO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– Luchas malas

Cantidad no es sinónimo de calidad, y salvo la lucha que protagonizaron Trick Williams y Jacob Fatu, el resto de luchas fueron bastante olvidables, y más bien estuvieron enfocados en las rivalidades que se espera que terminen el fin de semana de WrestleMania.

► 2– Wyatt Sicks vs. MFT, de nuevo

Lento, pesado, y aún no hemos visto una versión interesante de esta rivalidad. Lo más cerca que hemos estado de algo interesante es cuando Solo se convierte en el eslabón débil y Howdy se lleva las derrotas, pero realmente necesitan acelerar esta historia porque, a pesar del tiempo y la energía que le han dedicado, no están obteniendo ningún resultado.

► 1– ¿Intento desesperado de WWE?

A muchos fanáticos no les ha gustado el que insertaran a Cody Rhodes «a la fuerza» en el estelar de WrestleMania por sobre Drew McIntyre, y WWE ha optado por sacar la versión despiadada de Randy Orton, convirtiéndolo una vez más en rudo para el choque que ambos sostendrán en WrestleMania 42, intentando repetir lo que sucedió con John Cena el año pasado, aunque con la ventaja de que Orton sí es un rudo natural, aunque terminó siendo aclamado por el público.

LO MEJOR

► 2– Jacob Fatu vs. Trick Williams

Por fin un buen combate. La victoria de Trick por interferencia era obvia, pero eso no es malo. Es genial que Fatu pueda lucirse de vez en cuando, ya que es un tipo bastante competente en el ring.

► 1 – Randy Orton

Randy Orton es el luchador más veterano del elenco, y aunque ha trabajado algunos años como rudo, parece que al público le cuesta abuchearlo; no obstante, este cambio a rudo le ha salido con bastante naturalidad, pese a que es un intento desesperado (ver en «Lo peor») de WWE de calmar los abucheos hacia Cody Rhodes; no obstante, es posible que esto dé el efecto contrario y Orton salga con su campeonato número 15 de WrestleMania.