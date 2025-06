3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 13 de junio 2025

WWE SMACKDOWN 13 DE JUNIO 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Night of Champions 2025. El programa concluyó con un combate protagonizado por Cody Rhodes, Andrade, Shinsuke Nakamura y Damian Priest, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 13 DE JUNIO 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– John Cena vs CM Punk llega muy pronto

A John Cena le llueven los enemigos, ya que primero aparecieron tipos como Randy Orton o LA Knight, y luego fue atacado por Ron Killings en un par de ocasiones. Luego, fue confrontado por CM Punk, quien será su retador en Night of Champions, agotándose muy rápido esa carta cuando podría tener otra historia en curso con Killings, por ejemplo.

► 1– No debutó Hikuleo

Hubo reportes de que Hikuleo debutaría durante el programa y sería parte de The Bloodline, pero lo hizo en una lucha no televisada, cuando bien pudo ser insertado ya en la rivalidad que mantienen Jacob Fatu y Solo Sikoa. Aunque puede justificarse la decisión basado en que Hikuleo venía recuperándose de una reunión, no tendrá el impacto que muchos esperaban ver.

LO MEJOR

► 3– The Wyatt Sicks vuelven a la televisión

Por los últimos meses, la división de parejas de SmackDown se ha convertido en lo mejor del programa, y finalmente ha logrado fortalecerse con el regreso de los Wyatt Sicks, quienes finalmente vieron tiempo en pantalla y en el ring, y ya tienen un gran objetivo en mente. Además, lograron la victoria, lo cual les acerca más a su meta..

► 2– Alexa Bliss vs. Charlotte Flair vs. Alba Fyre vs. Candice LeRae

Una lucha bastante caótica y buena, a pesar de que Chelsea Green fue reemplazada por Alba Fyre. Alexa y Charlotte tuvieron su historia aparte en este combate, con ambas intentando demostrar quién de las dos era mejor, en una historia que duró hasta el final, con ambas intentando liquidar a Candice LeRae y Alba Fyre, respectivamente, dejando la sensación de que esta historia va a continuar gracias a la «polémica de último segundo».

► 1 – Andrade vs. Damian Priest vs. Shinsuke Nakamura vs. Cody Rhodes

El mejor combate de la noche donde todos hicieron bien su trabajo. Un combate bastante dinámico, con Andrade y Penta que se complementaron muy bien, e incluso fue libre de interrupciones. También tuvo un toque de la rivalidad de Money in the Bank con la llegada de Seth Rollins tras el combate.