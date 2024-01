3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 12 de enero 2024

WWE SMACKDOWN 12 DE ENERO 2024 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a WWE Royal Rumble. El programa concluyó con una lucha entre AJ Styles, Randy Orton y LA Knight vs. Solo Sikoa y Jimmy Uso, con victoria de los primeros.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 12 DE ENERO 2024

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– LWO vs. Ángel Garza y Humberto Carrillo

Una lucha que fue regular, pero nada espectacular (se esperaba un poco más), y que incluso terminó con una rodada de espaldas de Garza, muy al estilo de WWE.

► 1– Carmelo Hayes y Austin Theory, lastimados

El combate estaba transcurriendo con normalidad hasta que Carmelo Hayes y Austin Theory salieron lastimados al sufrir una mala caída tras una maniobra desde la tercera cuerda. Esperemos que la situación no pase a mayores, pero ciertamente el combate no finalizó como se hubiera querido.

LO MEJOR

► 3– Bianca Belair vs. Bayley

Una lucha en donde no solo vimos un buen trabajo en el ring, sino que nuevamente vimos avanzar la historia entre Bayley y Damage CTRL, quienes se rehusaron a ayudarla, provocando la derrota de la primera.

► 2– Nick Aldis

Nick Aldis sigue haciendo un gran trabajo como Gerente General de SmackDown y ha mostrado no tenerle miedo alguno a Roman Reigns y The Bloodline. No le permitió a Heyman mayor cosa, ni tampoco dudó en programarle una lucha en desventaja, lo cual terminó sucediendo, a pesar de que Heyman tenía la oportunidad de haberles conseguido un compañero a Solo Sikoa y Jimmy Uso.

► 1 – Randy Orton, LA Knight y AJ Styles vs. Solo Sikoa y Jimmy Uso

Este fue un buen combate y uno bastante inusual al ser una lucha en desventaja para los rudos, de pronto pensando de que el trío que será retador de Roman Reigns en Royal Rumble pudiera tener sus diferencias, y el combate terminó siendo bastante bueno. Al final, esto no se dio de esta manera, e incluso Orton, Knight y Styles aplicaron la Triple Powerbomb de The Shield, grupo al que pertenecía Roman Reigns.