3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 11 de julio 2025

WWE SMACKDOWN 11 DE JULIO 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Evolution 2. El programa concluyó con un segmento protagonizado por Jerry Roll, Logan Paul y Randy Orton.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 11 DE JULIO 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Aleister Black vs. R-Truth

Aunque el combate empezó bien, con algo de ofensiva de R-Truth, luego de que salieron y volvieron al ring la cosa empeoró mucho, e inexplicablemente vimos a Black armarse con una silla (evidentemente era superior a su rival), que terminó generándole una distracción y costando el encuentro gracias a una enredadera.

► 1– ¿Otra lucha de celebridades?

No todos podrían concordar en aquello, pero cuando uno se sube al ring, se supone que debe ser para dar un buen espectáculo y porque se trata de un atleta bastante competente. Ahora, salvo Logan Paul (quien ha logrado demostrar con creces su talento en el ring a pesar de no ser un luchador a tiempo completo), la adición de celebridades generalmente no aporta mucho en términos de calidad, por lo que este emparejamiento que Jerry Roll tendría con Randy Orton para SummerSlam, para hacerle frente a Logan Paul y otro compañero (quizás Drew McIntyre), no parece ser la mejor de las ideas para los involucrados.

LO MEJOR

► 3– Alexa Bliss vs. Sol Ruca vs. Roxanne Perez vs. Kairi Sane

Una buena lucha de cara al combate que los cuatro equipos a los que representan tendrán en Evolution. Un buen trabajo por parte de las involucradas, con una victoria lógica para Alexa Bliss, quien junto con Charlotte Flair en ringside lucieron como las protagonistas de la noche. Mención aparte para Sol Ruca, quien tuvo un sólido debut en SmackDown e impresionó con un doble Sol Snatcher.

► 2– Solo Sikoa

Solo Sikoa ha logrado confromar una buena unidad gracias a JC Mateo, Tanga Loa y Tala Tonga, y logró confrontar a LA Knight durante su segmento, mostrándose más seguro en su promo, y saliéndose de la sombra de Roman Reigns (en el inicio) y de Jacob Fatu (a inicios de año), para finalmente mostrar signos del villano que WWE esperaba que fuera. Veremos hasta dónde puede llegar.

► 1 – Los Wyatt Sicks logran su título

Después de un buen tiempo desde su debut, los Wyatt Sicks finalmente se coronaron campeones por primera vez en su carrera el viernes. El grupo, nacido de la tragedia del fallecimiento de Bray Wyatt, ha buscado cautivar la memoria de los fanáticos gracias a este detalle, y finalmente logran algo de relevancia desde su aparición.