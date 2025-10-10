3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 10 de octubre 2025

WWE SMACKDOWN 10 DE OCTUBRE 2025.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a Wrestlepalooza. El programa concluyó con una lucha de último hombre en pie entre Damian Priest y Aleister Black, con victoria de este último.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 10 DE OCTUBRE 2025

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Campeonato Femenil de los Estados Unidos

Giulia sigue enfrascada con el Campeonato de los Estados Unidos y, aunque nos están vendiendo una posible rivalidad con Tiffany Stratton, e incluso con Stephanie Vaquer, primero necesita defender y honrar el título que porta, y que a nivel creativo no se avecina alguna retadora creible.

► 1– Poco de Crown Jewel

Si bien este fue el último programa de cara a Crown Jewel y el objetivo era resaltar los combates que no se iban a llevar a cabo en el evento premium, no se sintió mayor construcción en la lucha de campeón contra campeón, a pesar de que todos los involucrados ya se encontraban en Australia. La promo de Cody Rhodes fue muy típica y no hubo un rastro de hostilidad entre Stephanie Vaquer y Tiffany Stratton a menos de 24 horas de que se enfrenten.

LO MEJOR

► 3 – Sami Zayn vs. Shinsuke Nakamura

Un combate decente, no al nivel de las defensas anteriores de Sami Zayn, pero el talento en el ring estuvo allí con los involucrados. Es bueno ver de vuelta a Nakamura, y esperamos que ambos puedan tener un nuevo combate pronto, ya que el resultado lució inconcluso.

► 2– Regresos

Tama Tonga volvió y MFT ya se completó, haciéndole frente a los Wyatt Sicks. Por otra parte, Jacob Fatu encaró a Cody Rhodes y parece apuntar al Campeonato WWE, mientras que Shinsuke Nakamura hizo una inusual aparición respondiendo al reto de Sami Zayn, y por lo sucedido en aquel combate, podríamos tenerlo con mayor regularidad en pantallas. Todo ello es bienvenido porque da un refresco a las rivalidades de la marca.

► 1 – Damian Priest vs. Aleister Black

Una lucha que tuvo lo suyo gracias a la estipulación. Mucha acción e intensidad, e incluso con un público que estuvo metido. La secuencia final fue interesante, así como la presencia de Zelina Vega, quien por primera vez podría trabajar de la mano con su esposo en televisión.