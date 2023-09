3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 1 de septiembre 2023

WWE SMACKDOWN 1 DE SEPTIEMBRE 2023 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, que fue el último previo a WWE Payback. El programa concluyó con una lucha entre Solo Sikoa y AJ Styles, que culminó con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 1 DE SEPTIEMBRE 2023

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– ¿Qué mismo con Jimmy Uso?

Si bien Jimmy Uso regresó y aparentemente lo hizo de manera «independiente», no se vio bien con John Cena en el segmento abridor, y resultó hasta confuso el hecho de que no sabíamos si estaba o no con The Bloodline, y sobre el final todo parece indicar de que eventualmente volverán, tras intercambiar ayudas mutuas, con lo que podría repetirse el círculo vicioso de la historia.

► 1– Kevin Owens y Sami Zayn vs. Cruz Del Toro y Joaquin Wilde

Una lucha que, si bien el resultado jamás estuvo en duda, se esperaba que fuera un tanto mejor y con algún tipo de interferencia o distracción. Los miembros de LWO se vieron mal aquí y se fueron cero de dos en la noche, si contamos la lucha abridora.

LO MEJOR

► 3– Shotzi se lució y ganó

Shotzi volvió a luchar luego de que sufriera su cambio de look, e hizo ver mal a Bayley, poniéndola en apuros en todo momento. Si bien ganó con la ayuda (innecesaria) de Charlotte Flair, pero termina siendo otra desde que Triple H tomó el mando creativo.

► 2– The Miz y LA Knight

Una vez más, The Miz y LA Knight se lucieron en el micrófono y le añadieron más condimento a su rivalidad, previo a definir las cosas en Payback. Gran trabajo de ambos, sin duda.

► 1 – AJ Styles vs. Solo Sikoa

No había que pensar mucho para concluir de que este fue el mejor combate de la noche. Dicho esto, si bien no fue un evento estelar como lo que veníamos presenciando en los últimos meses, aunque deja abierta la puerta para una eventual rivalidad entre AJ Styles y Roman Reigns.