3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT XLIII

WWE SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT XLIII.— Este sábado se llevó a cabo un nuevo especial de WWE, Saturday Night’s Main Event. En el combate estelar, Sami Zayn derrotó a Randy Orton, Damian Priest y Trick Williams y se convirtió en el nuevo retador número uno al Campeonato WWE.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT XLIII

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WWW SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT XLIII, en orden descendente:

LO PEOR

► 1- ¿Se retira AJ Styles?

Luego de ver el auténtico espectáculo que dio contra Shinsuke Nakamura, muchos se preguntan por qué ha puesto su carrera en juego contra un rival como Gunther la próxima semana. Por su desempeño, tiene cuerda para luchar un poco más y quizás los fanáticos no estén listos para presenciar lo que sería su último combate en menos de siete días.

LO MEJOR

► 3- Rhea Ripley e Iyo Sky vs. The Judgment Day

No fue una sorpresa que este combate fuera genial, con todas luciéndose. Incluso incorporaron a Rodríguez para que Vaquer volviera a la carga y así igualar las cosas.

► 2- Sami Zayn vs. Randy Orton vs. Trick Williams vs. Damian Priest

Metódico y calculador de principio a fin. Todos tuvieron la oportunidad de brillar en este combate, pero a la hora de la verdad, el Héroe Local terminó ganándolo, aunque no creemos que Sami gane la semana que viene. Aun así, fue un momento importante para él.

► 1– AJ Styles vs. Shinsuke Nakamura

¿Alguno de estos tipos tiene que retirarse? Un combate impresionante que incluso debió durar más, con ambos luchando al estilo de New Japan.