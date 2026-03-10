3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 9 de marzo 2026

WWE RAW 9 DE MARZO 2026.— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y ya vamos rumbo a WrestleMania 42. En el evento estelar, tuvimos un segmento entre CM Punk y The Usos.

WWE RAW 9 DE MARZO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 1 – Oba Femi vs. Rusev

El combate no fue malo, pero en realidad esto era para que Oba Femi quedara bien. Ya ni recordamos cuando Rusev les hacía cosas así a otros.

LO MEJOR

► 3– Gauntlet Match

En general, fue un buen combate, y todas tuvieron tiempo para hacer sus cosas, e incluso vimos una buena apertura entre Lyra Valkyria e Iyo Sky. Es bueno ver que Ivy Nile haya tenido algo de tiempo, y AJ vs. Bayley debería ser muy entretenido.

► 2- Penta vs. El Grande Americano Original

Cualquier Americano que luche contra Penta será un buen combate, no debe sorprender a nadie. Lo que sí sorprende un poco fue el no ver a otros Americanos por ahí, ni siquiera a Rayo o Bravo. En todo caso, fue una buena primera defensa para Penta.

► 1- Se afianzan rivalidades para WrestleMania

Stephanie Vaquer dio otra buena promo sobre Liv Morgan; finalmente Finn Balor y The Judgment Day toman caminos separados, con el primero siendo masacrado, literalmente. Además, vimos cómo The Usos decidieron tomar partida de la rivalidad entre CM Punk y Roman Reigns, esperando que no sea una nueva versión de The Bloodline.