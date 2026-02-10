3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 9 de febrero 2026

WWE RAW 9 DE FEBRERO 2026.— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y ya vamos rumbo a Elimination Chamber 2026. En el evento estelar, tuvimos una lucha entre LA Knight, Austin Theory y Penta, con victoria del primero.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 1 – Lesión de Bron Breakker

Lo que se temía finalmente se dio. Bron Breakker está lesionado y estará fuera de combate por un tiempo indefinido. El asunto parece más serio de lo previsto y ni siquiera se tomaron la molestia en disfrazarlo.

LO MEJOR

► 3– CM Punk

Una gran promo de CM Punk, primero con Finn Bálor, y luego justificando por qué quiso poner en juego su título cuando tiene ante sí, uno de los eventos más publicitados para WrestleMania en la historia reciente. Muha intensidad en las palabras de Punk.

► 2- El Grande Americano Original y Je’Von Evans vs. Los Americanos

Evans hace locuras, y ojalá se mantenga en forma, porque es muy bueno. El enfoque de los Americanos está conectando a AAA con este programa, así que al menos esa parte está bien, aunque las reacciones del público sean totalmente opuestas entre un programa y otro.

► 1- LA Knight vs. Penta vs. Austin Theory

Hubo mucha acción aquí, los aficionados estaban entusiasmados y todos querían que Knight se llevara la victoria y avanzara a la Cámara de la Eliminación. Uno podría pensar que Knight tiene posibilidades de ganar ese combate, pero aún no hay una decisión definitiva, y puede ser que la baja de Bron Breakker le termine afectando.