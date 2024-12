3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 9 de diciembre 2024

WWE RAW 2 DE DICIEMBRE 2024 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo a Survivor Series 2024. En el evento estelar, tuvimos un combate entre Rhea Ripley y Raquel Rodríguez, con victoria de la primera.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Combates poco destacables

Si bien no fueron de relleno, e incluso uno de ellos sirvió para el torneo para definir a la nueva Campeona Intercontinental, lo cierto es que los combates no fueron nada extraordinario en el reciente WWE RAW, en términos de la acción en el ring. Por ahí algo se salvó en el estelar, pero no es algo que se vaya a recordar por años.

► 1 – Iyo Sky, a plano secundario

Iyo Sky es la retadora número uno al Campeonato Mundial Femenil de Liv Morgan; sin embargo, durante el combate estelar, aunque neutralizó a Liv Morgan, se sintió cómo su rivalidad ha quedado en un plano secundario, pese a ser el último programa antes de Saturday Night’s Main Event.

LO MEJOR

► 3– Seth Rollins y CM Punk

Una promo bastante intensa por parte de Seth Rollins en el ring y CM Punk hizo lo suyo en una entrevista previa. Esta rivalidad se sigue calentando, y esperamos tenerlos, ahora sí, enfrentados en WrestleMania 41.

► 2- Rhea Ripley vs. Raquel Rodríguez

Un buen combate. Nada extraordinario, pero estuvo cargado de intensidad. Una estipulación que se veía venir, pero que supuso un muy buen regreso para Rhea Ripley.

► 1- The New Day, misión cumplida

The New Day dio un giro a su presente, y vaya que fue uno sorprendente. El dúo de Xavier Woods y Kofi Kingston logró superar sus diferencias internas, pero ahora se han convertido en las Superestrellas más odiadas tras lo sucedido con Big E la semana pasada. Estos niveles de abucheos no se veían desde que Dominik traicionó a su padre, así que WWE puede capitalizar a partir de aquí.