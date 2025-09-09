3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 8 de septiembre 2025

WWE RAW 8 DE SEPTIEMBRE 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo hacia Clash in Paris. En el evento estelar, tuvimos un combate entre LA Knight y Bronson Reed con victoria de este último.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Penta vs. Rusev

Un combate con mucho potencial, pero que se vio interrumpido por la presencia de The New Day (aunque tenga sentido) que nos privó de que este choque inédito resultara mejor.

► 1 – ¿Qué pasa con Stephanie Vaquer?

Adam Pearce anunció que se canceló el segmento de la firma de contrato entre Iyo Sky y Stephanie Vaquer por ausencia de la chilena. Nadie sabe qué es lo que sucede, pero lo cierto es que «La Primera» no lucha desde Evolution y no se sabe nada. Además, WWE no ha sabido manejar su situación después del gran impulso que venía llevando.

LO MEJOR

► 3– Lyra Valkyria vs. Raquel Rodriguez

Hubo un par de momentos dudosos, pero en general fue un buen esfuerzo por parte de ambas. Lyra está en ese punto en el que se encuentran algunos luchadores técnicamente sólidos, que si bien ha ganado aceptación, pero no lleva el nivel de popularidad que WWE quisiera. Aún así, logra mantener su regularidad en televisión.

► 2- El Grande Americano vs. AJ Style

Aquí hubo mucha acción, mientras colocan a Dragon Lee junto a veteranos, en esta ocasión, AJ Styles, quien sigue dando buenos combates ya en sus últimos años de su carrera. La promo previa también podría llevar a algo, en especial cuando se refiere a que «alguien tras bastidores no lo quiere allí», dejando mucha intriga en el proceso.

► 1- AJ Lee

AJ Lee volvió a RAW por primera vez en más de una década y no lo hizo nada mal al micrófono, contándonos la historia de su vida tras el retiro, y preparando el escenario para el combate por equipos que tendrá junto a su esposo en Wrestlepalooza. Mostró mucha seguridad en sus palabras y dará mucho de qué hablar en esta nueva etapa de su carrera.