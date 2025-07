3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 7 de julio 2025

WWE RAW 7 DE JULIO 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo hacia Evolution 2025. En el evento estelar, tuvimos un combate entre Seth Rollins y Penta, con victoria del primero.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 3 – Y no hubo nada para Nikki Bella ni Stephanie Vaquer

Nikki Bella fue una de las damnificadas de la lesión de Liv Morgan y fue enviada a la batalla campal en Evolution. Tampoco para Stephanie Vaquer, quien no ha tenido protagonismo desde su aparición en Worlds Collide y Money in the Bank.

► 2 – Bronson Reed vs. Jey Uso

Una lucha bastante corta que culminó en una descalificación, pero en el que Bronson Reed no pudo aprovechar su poder destructivo, tal como sí lo pudo hacer Bron Breakker.

► 1 – Goldberg y Gunther

Gunther no habló mucho y Goldberg solo llegó para un careo y un par de golpes sobre el Ring General, haciéndolo ver débil recibiendo tan poco. No era la forma de vender el combate que tendrán en Saturday Night’s Main Event.

LO MEJOR

► 3– Roxanne Perez vs. Kairi Sane

Un buen combate en el que ambas intercambiaron bien sus ofensivas. Kairi Sane está teniendo un buen impulso con una serie de victorias que ha tenido desde su regreso (salvo el primer día). Además, este combate sirvió de preparación para el reencuentro de las Kabuki Warriors.

► 2- El Grande Americano vs. Dragon Lee

Un combate que fue bueno y muy técnico. El Grande Americano se desmarca de la sombra de Chad Gable y ha mantenido su escencia, trabajando muy bien con Dragon Lee, quien lució bien pese a la derrota.

► 1- Seth Rollins vs. Penta

Un combate que fue intenso de principio a fin y que tuvo al público muy encendido. Estuvo libre de interrupciones y ambos se lucieron en el ring.