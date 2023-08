3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 7 de agosto 2023

WWE RAW 7 DE AGOSTO 2023 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y estamos ya rumbo a SummerSlam 2023. En el encuentro estelar, Seth Rollins, Cody Rhodes y Shinsuke Nakamura derrotaron a The Judgment Day en una lucha por equipos.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 3 – No se mencionó el futuro del Campeonato Femenil de Parejas

Sonya Deville sufrió una lesión en su ligamento cruzado anterior y será baja por algunos meses. Dicho esto, WWE no emitió pronunciamiento alguno en torno al futuro del Campeonato Femenil de Parejas, ya que no podrá ser defendido por sus actuales monarcas, y algo similar pasó hace unos meses cuando Liv Morgan también quedó fuera por lesión.

► 2 – The Viking Raiders vs. The New Day

Es bueno ver de vuelta a The New Day, con un Kofi Kingston recuperado, pero la lucha fue corta y el público ni siquiera reaccionaba a lo que hacían The Viking Raiders.

► 1 – Otis vs. Ludwig Kaiser

Una lucha que fue corta y nada entretenido, a pesar da la interacción previa entre los involucrados. En todo caso,solo sirvió para establecer aún más la rivalidad entre Chad Gable y Gunther.

LO MEJOR

► 3– Seth Rollins, Cody Rhodes y Shinsuke Nakamura vs. The Judgment Day

Un buen evento estelar y que tuvo a todos involucrados en este combate. Si bien faltó alguna sorpresa durante el combate, la traición de Nakamura, aunque se veía venir, le da una nueva dirección a Seth Rollins. A propósito de Nakamura, hay que destacar que trabajó doble esta noche, ya que durante la primera hora había derrotado a Bronson Reed.

► 2– The Miz y LA Knight

Tras lo sucedido en la batalla campal de SummerSlam, estos dos tuvieron una interesante interacción en el micrófono, cada uno diciéndole las verdades al otro. Si hay alguien más vocal que LA Knight, ese es The Miz, y la rivalidad entre ambos promete sacar chispas con las promo que den, empezando por lo que vimos en el reciente WWE RAW. Quizás esta sea la oportunidad que necesita LA Knight para ver si se trata de un «éxito pasajero» o si está para situarse en el plano estelar.

► 1- Tommaso Ciampa vs. Matt Riddle vs. Ricochet vs. Chad Gable

Intentaron demasiado para lucirse durante el primer minuto más o menos, pero rápidamente encontraron la química necesaria para encajar bien, lo que hizo que el combate mejorara literalmente con cada minuto, dándonos buenas variantes. Además, WWE le dio al público lo que quería con la victoria de su héroe local, Chad Gable.