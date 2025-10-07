3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 6 de octubre 2025

WWE RAW 6 DE OCTUBRE 2025 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo hacia Crown Jewel. En el evento estelar, tuvimos un combate entre The Usos contra CM Punk y LA Knight, con victoria de estos últimos.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Sin mucha construcción para Crown Jewel

Crown Jewel será este fin de semana, y salvo el segmento de Seth Rollins tras bastidores con Paul Heyman y un par de videos promocionales, no hubo mayor cosa. Sobre la lucha entre campeonas, nada, seguramente porque el tema fue abordado en SmackDown; sin John Cena, AJ Styles tuvo que vender por sí solo el combate; y sin Rhea Ripley, quien probablemente ya está en Australia. Con ello, no pareció un programa previo a un evento premium.

► 1 – Roman Reigns y Bronson Reed

Un segmento que tuvo como objetivo vendernos un combate entre Roman Reigns y Bronson Reed, con la finalidad de retribuirle a este último una lucha en su tierra natal. Si bien la regla luce interesante, pero el segmento se vio un tanto simple, y sin un Bron Breakker que pudiera poner las cosas en favor de The Vision. Además, ni siquiera vendieron bien el detalle de que Roman Reigns no había sido sacado anteriormente en camilla.

LO MEJOR

► 3– AJ Styles, Dragon Lee y Penta vs. The Judgment Day

El combate estuvo bueno, pero parecía una forma de traer a Styles al programa para recordarles que se enfrentará a John Cena el sábado. Al mismo tiempo, Rusev parece no haber olvidado a Dominik Mysterio, pero resulta un tanto difícil verlo como Campeón Intercontinental este rato. El combate no fue malo y Dragon Lee muestra su potencial, pero parece estar sobrando en la historia, probablemente cortada por el combate entre Styles y Cena.

► 2- Becky Lynch vs. Maxxine Dupri

Para ser claros, la lucha empezó regular y mejoró un tanto hacia el final con Maxxine logrando una buena ofensiva, y sí, Lynch hizo la mayor parte del trabajo importante, con Dupri cumpliendo bien su papel, lo cual funcionó por el hecho de que los fans se involucraran en la historia del combate y ver la posibilidad de que Maxxine saliera victoriosa, lo cual se dio aunque no por la vía limpia.

► 1- Iyo Sky vs. Kairi Sane

Ambas un buen combate y muy intenso, con Iyo Sky batallando sola contra dos mujeres, lo cual es una buena manera de protegerse de la derrota, mientras nos vendían el combate por equipos que protagonizarán en Crown Jewel. No estuvieron al nivel de sus días en NXT, pero la acción fue más que aceptable.