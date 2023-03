3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 6 de marzo 2023

WWE RAW 6 DE MARZO 2023 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y estamos ya rumbo a WrestleMania 39. En el estelar, Sami Zayn y Jey Uso tuvieron un mano a mano, con victoria del primero.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Campeonato Femenil de Parejas no será defendido en WrestleMania

Aunque se esperaba una revancha entre Lita y Becky Lynch contra Damage CTRL, las adiciones de Trish Stratus y Bayley impedirán que veamos una defensa de estos títulos para WrestleMania, los cuales volverán a la irrelevancia por un tiempo. Al menos las seis tendrán un combate en el evento.

► 1- Combates muy cortos

Omos vs Dolph Ziggler, Piper Niven vs Nikki Cross y Chad Gable vs Baron Corbin fueron combates demasiado cortos que realmente no aportaron mayor cosa al espectáculo. Quizás lo de Omos se explica dada su rivalidad con Lesnar, pero nada más que eso.

LO MEJOR

► 3– Construcción hacia WrestleMania 39

Varios combates se pactaron anoche para WrestleMania 39, donde finalmente ya se evidencia una construcción hacia el evento más grande de todos. Además, todavía falta que Edge vs Finn Bálor se haga oficial, luego del segmento que tendrán la próxima semana.

► 2- Sami Zayn vs. Jimmy Uso

El mejor combate de la noche. Sin ser espectacular, ambos lograron entretener al público, aunque no cabe duda de que la mejor parte fue una vez concluido el mismo con la aparición de Jey Uso, quien finalmente salió de todas sus dudas.

► 1- John Cena y Austin Theory

Una gran promo de John Cena que prácticamente destrozó a Austin Theory con su narrativa, y que sirvió para poder finalmente pactar lo que todos estaban esperando: Un combate en WrestleMania 39.