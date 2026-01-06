3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 5 de enero 2026

WWE RAW 5 DE ENERO 2026.— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y ya dejamos Survivor Series atrás. En el evento estelar, tuvimos una lucha por el campeonato Mundial de Peso Completo entre CM Punk y Bron Breakker, con victoria del primero.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 3 – Maxxine Dupri vs. Becky Lynch

El resultado tenía que pasar tarde o temprano, y no pasa nada. Lo más importante aquí es que Dupri ha pasado de ser prácticamente una broma a alguien que parece capaz de competir con nombres más importantes. No hay nada de malo en perder contra Lynch, quien simplemente está a un nivel superior al de Dupri; sin embargo, ambas han protagonizado mejores combates y el público no parecía estar muy interesado aquí.

► 2 – ¿Stephanie Vaquer lesionada?

Stephanie Vaquer llegó al ring luciendo una bota para caminar, y luego fue atacada por Raquel Rodríguez. ¿Será acaso una historia para sacarla de televisión por alguna molestia real?. Esperemos que no y que eso no le obligue a renunciar a su título.

► 1 – Presentación de Je’Von Evans

Je’Von Evans es la nueva estrella de WWE RAW y este ascenso es más que merecido; sin embargo, su presentación se dio durante el comaercial y sin mayor impacto, aunque haya sido frente al público. Diferencia notioria con lo sucedido con Trick Williams el viernes pasado.

LO MEJOR

► 3– Liv Morgan vs. Lyra Valkyria

Es bueno tener a Morgan de vuelta en el ring y parece que no ha perdido el ritmo. Hubo algunas cosas interesantes en este combate para matar el tiempo y que Morgan pudiera recuperar el ritmo. No es probable que el final les vaya bien a Bayley y Valkyria, pero esto se trataba más de Morgan que de cualquier otra cosa.

► 2- The Kabuki Warriors vs. Iyo Sky y Rhea Ripley

El resultado fue el correcto, ya que plantearon el combate como algo importante y luego lo lograron con el cambio de título. Rhea e Iyo necesitaban otra gran victoria tarde o temprano, y esta es la mayor que se puede conseguir. Sky continúa consolidándose como una de las estrellas más importantes de la división y Ripley recupera el oro, algo que necesitaba desde hace tiempo. Además, este resultado abre nuevas posibilidades de enfrentamientos dentro de la división.

► 1- CM Punk vs. Bron Breakker

Hubo muchas veces en las que no estábamos seguro de quién iba a ganar, y no hay mejor sensación que esa en un combate. Hicieron un gran trabajo al hacer que Breakker pareciera un monstruo, con Punk apenas sobreviviendo, incluso sin que Breakker golpeara la lanza, lo cual se puede guardar para más adelante. Una lucha genial, y aunque Bron no se llevó el triunfo, su momento llegará algún día.